Ferrari vrea sa rupa piata de masini electrice si sa detroneze Tesla. Compania anunta cu fala primul supercar complet electric

Directorul general de la Ferrari NV, Benedetto Vigna, este increzator ca primul supercar complet electric al producatorului italian se va vinde la fel de bine ca si modelele echipate cu motoare pe combustie.Noul vehicul, care va fi dezvaluit in trimestrul patru al anului urmator, va fi "unic in fiecare privinta", a spus joi Vigna intr-un interviu pentru Bloomberg Television. "Suntem pe calea cea buna", a adaugat Vigna.Ferrari construieste in prezent o noua uzina la Maranello, Italia, unde ... citește toată știrea