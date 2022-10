Festival montan si pentru a invata oamenii ca pe munte nu mergi in adidasi

Prima editie a festivalului de cultura montana pentru tineri "Comoara muntilor", care a avut loc in weekend, a adus in Piata Sfatului sute de persoane, care s-au putut bucura de concursuri, expozitie de afis ecologic, seminarii de orientare, echipament potrivit sau hidratare, dar si de cantece montane. "Am vrut sa aducem partea aceasta de cultura montana si de trofeu montan la poalele muntelui, nu chiar pe munte. Speram sa incurajam oarecum tinerii sa abordeze si ei lumea aceasta a muntelui, ... citeste toata stirea