Festival vegan, in Piata Sfantul Ioan din Brasov

Pe langa conferinta internationala si diverse evenimente ce au legatura cu protectia mediului, in timpul Forumului Oraselor Verzi (FOV) ce se va desfasura la Brasov in perioada 5 - 11 septembrie, va avea loc si un festival vegan. Acesta se va desfasura in Piata Sfantul Ioan, in 10 si 11 septembrie, iar organizator va fi Breasla Carciumarilor Brasoveni. Parteneriatul dintre Primaria Brasov si carciumari va fi supus aprobarii Consiliului Local Brasov in sedinta de plen din 28 iulie, iar in ... citeste toata stirea