Festivalul Branzei si Pastramei, la Bran. Un festival pentru care se fac "programari" la Bucuresti, 140 de lei de persoana

Festivalul Branzei si al Pastramei "Ravasitul Oilor" de la Bran are loc in acest weekend (20 - 22 septembrie)."Alesul Oilor" sau "Ravasitul Oilor" marcheaza sfarsitul anului pastoral in perioada in care ciobanii coboara cu turmele de oi din munti pentru a fi redate proprietarilor. Este cea mai mare sarbatoare care se desfasoara in zona Branului, dar si in intregul tinut al Tarii Barsei."Ravasitul Oilor" este un eveniment vechi de 50 de ani, completandu-se mai recent, la Bran, cu "Festivalul ... citește toată știrea