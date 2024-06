"Festivalul Bujorului de Munte", in masivul Ciucas. Memorial pentru membrii Salvamont Rasnov si Salvamont Bran, decedati pe munte

"Festivalul Bujorului de Munte", schimba traditia si locatia, anunta organizatorii.Ajuns la cea de-a VIII-a editie, "Festivalul Bujorului de Munte" se desfasoara in masivul Ciucas. In cadrul acestei editii va fi si un memorial pentru prieteni si colegi ai muntelui, decedati pe munte, doi din membrii Salvamont Rasnov si unul de la Salvamont Bran.A.T.C. Carpatii de Curbura in parteneriat cu STAEsIUNEA TURISTICA VAMA BUZAULUI organizeaza "FESTIVALUL BUJORULUI DE MUNTE" festival concurs de ... citește toată știrea