Festivalul Clatitelor revine la Prejmer. Programul evenimentului

Festivalul Clatitelor va avea loc la Prejmer, in perioada 11-12 februarie 2023, dupa o perioada de doi ani in care nu a mai fost organizat din cauza pandemiei de coronavirus.Producatorii locali vor aduce preparatele cu care v-au obisnuit deja de-a lungul celor 16 editii, gospodinele din comunitate scot retetele de clatite din sertar si vor aduce in fata dumneavoastra foarte multe sortimente delicioase de clatite, tinerii din comunitate muncesc la parada carelor alegorice si isi confectioneaza ... citeste toata stirea