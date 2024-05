Festivalul de animatie japoneza Izanagi, pentru prima data in Brasov, in acest weekend

Festivalul de animatie japoneza Izanagi ajunge pentru prima data in Brasov in perioada 11-12 mai 2024.Festivalul de animatie japoneza IZANAGI a pornit in al doilea maraton al anului in cinci cinematografe din tara, cu o noua editie retrospectiva. Iubitorii de cultura japoneza se pot bucura de cele mai populare titluri ale editiilor de pana acum.Printre filmele care au umplut salile se vor numara Akira, Grave of the Fireflies si Your Name. Biletele sunt disponibile acum pe site-ul ... citește toată știrea