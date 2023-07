"Festivalul de Arta Sacra Magura 2023" va avea loc in satul Magura (Magura Branului), in perioada 4-6 August 2023.Cel mai asteptat eveniment cultural al verii, "Festivalul de Arta Sacra Magura 2023", va avea loc in pitorescul sat Magura, din comuna Moieciu, tinutul cunoscut iubitorilor de natura si ca Poarta Carpatilor."Festivalul de Arta Sacra ... citeste toata stirea