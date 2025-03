Festivalul de cantari religioase de la Vistea de Sus va avea loc duminica, 23 martie. Si-au anuntat participarea 11 coruri

Festivalul de cantari religioase de la Vistea de Sus va fi organizat in acest an prin editia cu numarul XVI. Duminica, 23 martie a.c., incepand cu ora 12.00, va incepe manifestarea devenita o traditie in Esara Fagarasului. Evenimentul este organizat de Biserica ortodoxa cu hramul ,,Buna Vestire" din Vistea de Sus, Consiliul Local si Primaria Vistea si de comunitatea locala. Dupa slujba religioasa oficiata de preotul paroh ... citește toată știrea