,,Festivalul de folclor Maria si Paul Trimbitas", eveniment cultural la Beclean. Maria Trimbitas, cetatean de onoare al comunei

Primaria Comunei Beclean impreuna cu Consiliul Judetean Brasov organizeaza "Festivalul de folclor MARIA SI PAUL TRIMBIEsAS" sambata, 25 iunie, de la ora 17.00 la Caminul Cultural Beclean."Maria Trimbitas s-a nascut in anul 1946, in satul Beclean, a fost casatorita cu Paul si, impreuna cu el au fost membrii Ansamblului Profesionist "Banatul" din 1967 pana in 1990. Fire activa, Maria Trimbitas (Esusca) s-a implicat in organizarea evenimentelor culturale artistice din comuna Beclean si a ... citeste toata stirea