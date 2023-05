La finalul lunii iulie, la Vama Buzaului, se va desfasura o noua editie a Festivalului de Folk "Vama de la Munte".Ce de-a patra editie a Festivalului National de Folk "Vama de la Munte", se va desfasura in weekendul 29-30 iulie.Proiectul a fost demarat in anul 2018 de Primaria Comunei Vama Buzaului impreuna cu Ducu Bertzi. Editia din acest an este cofinantata de Consiliul Judetean Brasov si Ministerul Culturii."In decembrie 2018, impreuna cu maestrul Ducu BERTZI am purtat primele discutii ... citeste toata stirea