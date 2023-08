La acest sfarsit de saptamana, in Piata Sfatului si la Coresi Shopping Resort, se va defasura Festivalul de Muzica Veche "Corona Old Music", eveniment sustinut de NewsBV.ro.Cea de-a treia editie a Festivalului de Muzica Veche "Corona Old Music", organizat de Centrul Cultural Reduta va avea loc in perioada 12-13 august, atat in Piata Sfatului, cat si la ... citeste toata stirea