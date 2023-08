Concerte de muzica veche sustinute de invitati de marca, organizat de Centrul Cultural Reduta. Este ceea ce propune cea de-a III-a editie a Festivalul de Muzica Veche Corona Old Music, ce va avea loc atat in Piata Sfatului, cat si la Coresi Shopping Resort, in perioada 12 - 13 august. Printre invitatii din acest an se numara Grupul Trei Parale, Ansamblul Imago Mundi, Ansamblul Anton Pann, Grupul Truverii. Nu vor lipsi demonstratiile de dans istoric.Periplul muzical va reuni diferite stiluri ... citeste toata stirea