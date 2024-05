Festivalul Filmului European, la Reduta

7 filme europene de referinta (filme de fictiune, documentare si de animatie) vor fi proiectate la Centrul Cultural Reduta, in acest weekend, 24-26 mai, in cadrul Festivalului Filmului European, organizat de Institutul Cultural Roman, cu sprijinul Consiliului Judetean Brasov si Centrul Cultural Reduta."Sunt multi ani de cand nu am mai poposit in Brasov si ma bucur nespus ca profesionalismul si entuziasmul partenerilor nostri de aici ne-au convins sa revenim. Momentul este cu atat mai relevant, ... citește toată știrea