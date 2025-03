Festivalul Filmului Francez, la Brasov, intre 21 si 23 martie

Festivalul Filmului Francez - Echos, aflat la a 29-a editie la nivel national, va avea loc la Brasov in perioada 21 - 23 martie, unde ajunge la cea de-a 11 editie. Cinefilii brasoveni vor avea ocazia sa descopere, timp de trei zile, 8 noi titluri din cinematografia franceza, reunite in acest an sub tema "Echos". Proiectiile vor avea loc la Cinemateca Patria, iar biletele sunt disponibile deja online (www.bilet.ro) si la casieria Filarmonicii Brasov.Din sectiunea Panorama filmelor anului, care ... citește toată știrea