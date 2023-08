Iubitorii cantecelor de munte sunt asteptati, in perioada 4-6 august, la Cabana Malaiesti, la o noua editie a Festivalului Floare de Colt. In acest an va fi organizat si un concurs in cadrul festivalului. Evenimentul va debuta cu un recital Ana Teodora si prietenii. Sambata se va desfasura concursul de cantece de munte, urmat de concertul trupei CALEnDAR, ... citeste toata stirea