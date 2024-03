Festivalul International al Muzicii de Camera revine in peisajul cultural brasovean dupa o pauza de mai multi ani

Festivalul International al Muzicii de Camera revine in Brasov, dupa o pauza de mai multi ani, iar melomanii sunt invitati sa se bucure de muzica speciala, in perioada 5-13 aprilie, la Sala Patria. Artisti precum Alexandra Fits (foto), Valentin Serban, Ioan-Dragos Dimitriu, Sebastian Tegzesiu sau Horia Mihail impreuna cu invitatii lor de peste hotare vor interpreta lucrari semnificative din repertoriul clasic si contemporan.Infiintat in 1970, derulat cu mai multe pauzeFestivalul ... citește toată știrea