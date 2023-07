Este al treilea an in care comunitatea din Vistea de Sus organizeaza festivalul ,,Iulie in gradina". Evenimentul se adreseaza intregii comunitati locale, de toate varstele, si este organizat de Comunitatea locala, preotul paroh Marian Antinie si Biserica ,,Buna Vestire", Asociatia Edu-Prof-Esa, iar parteneri sunt Primaria Comunei Vistea de Jos, Consiliului Local Vistea ... citeste toata stirea