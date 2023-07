Festivalul ,,La noi la Victoria Veniti!" se va organiza si in acest an la Victoria sambata, 19 august 2023, iar tema stabilita de organizatori este ,,Victoria- orasul prieteniei". A devenit o traditie in orasul de la poalele Fagarasilor, ca in sezonul estival localnicii si nu numai sa se relaxeze si sa scocializeze in cadrul acestui eveniment de tip invitatie. Festivalul este organizat de Primaria si Consiliul Local Victoria, proiect finantat de Consiliului Judetean Brasov.,,In cadrul ... citeste toata stirea