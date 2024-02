"Festivalul Martisorului si al podoabelor din Esara Barsei", la Centrul Cultural Reduta

Festivalul Martisorului si al Podoabelor din Esara Barsei - Targ mestesugaresc, eveniment sustinut de NewsBV.ro, se va desfasura in perioada 24-25 februarie, la Centrul Cultural Reduta.Centrul Cultural Reduta prin Serviciul Cultura Traditionala in parteneriat cu Asociatia "Poarta Dorului" organizeaza "Festivalul Martisorului si al podoabelor din Esara Barsei", editia a II-a in perioada 24 ... citește toată știrea