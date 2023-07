Cea de-a doua editie a festivalului medieval - MedFest, aduce in Cetatea Fagaras cavaleri, domnite, spectacol cu foc, dar si concerte.In ultimul weekend din luna august, turistii si localnicii sunt asteptati la o calatorie inedita in timp, in Cetatea Fagaras, la festivalul medieval MedFest, cel mai asteptat eveniment al verii.In ... citeste toata stirea