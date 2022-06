Festivalul Musica Barcensis 2022, eveniment sustinut de NewsBv.ro, aduce o excursie muzicala itineranta si o serie de concerte in Bisericile Fortificate din jurul Brasovului.Festivalul Musica Barcensis 2022 - Editia a XIII-a, se desfasoara intre 2 iulie si 28 august 2022.In cadrul festivalului vor avea loc concerte in fiecare duminica, in cele 7 ... citeste toata stirea