Festivalul Musica Barcensis 2024: Concerte in Bisericile Fortificate din Tara Barsei. Programul complet al evenimentului

Incepe Festivalul Musica Barcensis 2024, eveniment sustinut de NewsBV.ro. Festivalul trece prin Bisericile Fortificate din Tara Barsei.MUSICA BARCENSIS si-a castigat un loc privilegiat in peisajul muzical regional, reusind sa umple Bisericile Fortificate din Esara Barsei cu un public dornic de a se inspira prin cultura.Festivalul Musica Barcensis din acest an ofera in perioada iunie-septembrie un numar de 9 concerte in cetati si biserici fortificate, in zilele de duminica. Excursia ... citește toată știrea