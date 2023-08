Festivalul Musica Barcensis 2023, eveniment sustinut de NewsBv.ro, continua excursia muzicala itineranta cu o serie de concerte in Bisericile Fortificate din Tara Barsei.Festivalul Musica Barcensis - Editia a XIV-a continua in fiecare weekend si in luna august.Aproape 2000 de spectatori si 90 de artisti au participat la cele sapte evenimente care au avut loc in lunile iunie si iulie, in cadrul Festivalului Musica Barcensis, editia 2023.Agenda de festival propune, in duminicile lunii ... citeste toata stirea