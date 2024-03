Festivalul Narciselor, anuntat pentru 12 mai

Festivalul Narciselor de la Vad se va desfasura anul acesta pe 12 mai, iar primarul comunei Sercaia, Cristinel Paltin, spera ca anul acesta sa fie si mai multe flori in poiana, avand in vedere ca si anul trecut primaria a curatat bucata de teren pe care o detine."Sarbatoarea Sfintilor Constantin si Elena, care inseamna si sarbatoarea pentru poiana Narciselor, nu inseamna doar momentul respectiv pentru poiana din Vad. Inseamna sa te pregatesti cel putin cu un an inainte, sa iti ... citește toată știrea