Primaria comunei Sercaia a anuntat data la care va avea loc anul acesta deschiderea oficiala a poienii cu narcise de la Vad.Primarul Cristinel Paltin, a declarat, pentru Salut Fagaras, ca in acest an Festivalul Narciselor de la Vad va avea loc in 14 mai.Printre solistii si ansamblurile populare care vor urca pe scena amintim Ionela Morutan, Eugen Mihaila, Mioara Marinca, Mariana Sandru, Viorica Cerbu, Flaviu Florea, Carmina Tatomir, Mioara Greavu, Iulia si Horatiu Haiduc, Formatia de ... citeste toata stirea