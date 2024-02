Festivalul Narciselor de la Vad 2024. Cand va avea loc evenimentul din Poiana Narciselor

S-a stabilit cand va avea loc Festivalul Narciselor de la Vad in acest an.Festivalul Narciselor din localitatea Vad revine si in acest an. Evenimentul va avea loc duminica, pe 12 mai, atunci cand autoritatile locale spun ca narcisele vor fi inflorite.Primarul comunei Sercaia, Cristinel Paltin, a declarat ca spera ca anul acesta sa fie mai multe flori in poiana decat anul trecut, avand in vedere ca si anul trecut primaria a curatat bucata de teren pe care o detine.Edilul, a anuntat ca ... citește toată știrea