Festivalul Narciselor de la Vad revine in 2022. Cand va avea loc evenimentul din Rezervatia Naturala Dumbrava Vadului

Festivalul Narciselor de la Vad revine dupa doi ani de restrictii din cauza pandemiei. Cea mai mare poiana cu narcise din Europa, Dumbrava Vadului, va fi deschisa din nou publicului larg in data de 15 mai.In Rezervatia Naturala "Dumbrava Vadului", din comuna Sercaia, satul Vad, se organizeaza Festivalul Narciselor, eveniment ce are loc in ajunul sarbatorii Sfintilor Imparati Constantin si Elena (21 mai), care coincide cu deschiderea sezonului de inflorire a narciselor.Dupa doi ani in care ... citeste toata stirea