Cea mai mare poiana cu narcise din Europa, Dumbrava Vadului, va fi deschisa din nou publicului larg in data de 14 mai, cand va fi organizat Festivalul Narciselor.Primaria comunei Sercaia a anuntat data la care va avea loc anul acesta deschiderea oficiala a poienii cu narcise de la Vad.Primarul comunei Sercaia, Cristinel Paltin, a declarat pentru Salut Fagaras ca in acest an ... citeste toata stirea