Festivalul Narciselor duminica la Vad. Lista completa a invitatilor care vor urca pe scena

Festivalul Narciselor, eveniment anual ce celebreaza frumusetea primaverii si a naturii, are loc pe 12 mai, in satul Vad, din judetul Brasov.Duminica, 12 mai 2024, va avea loc Festivalul Narciselor de la Dumbrava Vadului, din comuna Sercaia.Poiana Narciselor din Vad va avea parte de deschiderea oficiala, care la fel ca in ... citește toată știrea