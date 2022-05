Festivalul narciselor in Dumbrava Vadului

Festivalul narciselor se va organiza duminica, 15 mai 2022, in Dumbrava Vadului. Evenimentul va fi organizat de Primaria Sercaia si va cuprinde momente folclorice. Turistii si iubitorii de drumetii sunt asteptati la acest eveniment cand vor putea admira narcisele si stejarii seculari. In fiecare an s-a organizat un astfel de festival in preajma sarbatorii Sfintilor Imparati Constantin si Elena, 21 mai. Desi a fost pandemie cu restrictii in 2021 s-a organizat un eveniment cultural in Poiana ... citeste toata stirea