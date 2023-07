COMUNICAT DE PRESA25.07.2023Festivalul National al Artelor Spectacolului"Regina Maria"Asociatia SINE QUA NON, cu finantarea Ministerului Culturii, organizeaza, in perioada 27 - 30 iulie 2023, in Parcul Central Bran si la Muzeul National Bran, FESTIVALUL NAEsIONAL AL ARTELOR SPECTACOLULUI "REGINA MARIA".Aflat la prima editie, evenimentul are ca sursa de inspiratie activitatea celei mai indragite regine a Romaniei - Regina Maria - si ca tema principala organizarea de activitati si ... citeste toata stirea