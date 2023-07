COMUNICAT DE PRESA26.07.2023Festivalul National al Artelor Spectacolului"Regina Maria"Asociatia SINE QUA NON, cu finantarea Ministerului Culturii, organizeaza, in perioada 27 - 30 iulie 2023, in Parcul Central Bran si la Muzeul National Bran, FESTIVALUL NAEsIONAL AL ARTELOR SPECTACOLULUI "REGINA MARIA".Evenimentul va atrage atentia publicului asupra inegalabilului patrimoniu istoric, cultural si spiritual al Romaniei. Trebuie sa cunoastem si sa ne mandrim cu acesta, sa percepem, sa ... citeste toata stirea