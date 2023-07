Sambata, 29 iulie a.c., continua Festivalului National al Artelor Spectacolului "Regina Maria". Atelierele mestesugaresti sunt deschise toata ziua, pana la ora 22.00, in Parcul Central "Regina Maria" din Bran.De la ora 18.00, cei mici sunt invitati la teatru de papusi: Compania Bibabo prezinta povestea "Scufita rosie".Povestea clasica a Scufitei Rosii se regaseste si in povestea noastra, insa am reusit sa ii dam o nota personala, prin cantecelele inedite si vesele. Povestea este una plina ... citeste toata stirea