Festivalul National de interpretare vocala si instrumentala "ARF", in 4 si 5 august, in doua locatii din Brasov.Asociatia Culturala Art Respect va organiza la Brasov in perioada 4-5 august 2023 Festivalul National de interpretare vocala si instrumentala "ARF".La cea de a VII-a a editie, s-au inscris un numar de 97 de participanti din intreaga tara, iar in urma preselectiei pe scenele festivalului au fost admise un numar de 70 de momente.Vineri, 4 august, la Liceul de Muzica Tudor ... citeste toata stirea