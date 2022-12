Brasovenii sunt asteptati maine, in Piata Sfatului unde se vor putea bucura de obiceiurile traditionale de iarna ale comunitatilor etnice din tara noastra, in cadrul Festivalului National de Obiceiuri Traditionale "Cununa", eveniment sustinut de NewsBV.ro.Centrul Cultural Reduta organizeaza marti, 6 decembrie, de la ora 18:00, in Piata Sfatului din Brasov, cea de-a VI-a editie a Festivalului National de obiceiuri ... citeste toata stirea