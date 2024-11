Festivalul Olimpic al Tineretului European 2027, declarat de interes national

Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta 22 noiembrie o hotarare prin care Guvernul Romaniei a luat decizia de a declara organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) "de interes national", ceea ce presupune implicarea Executivului in sustinerea, inclusiv financiara, a acestui eveniment."Adoptarea acestei hotarari de guvern este o confirmare a dorintei Romaniei ca acest eveniment olimpic sa se desfasoare in cele mai bune conditii. In baza acestei Hotarari de Guvern vor putea ... citește toată știrea