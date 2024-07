Festivalul SoNoRo Musikland: 13 concerte in Brasov, Sighisoara si in sate de pe Colinele Transilvaniei

Festivalul SoNoRo Musikland aduce concerte in Brasov, Sighisoara, Cristian, Rasnov, Cincu, Mesendorf, Crit si Viscri.Festivalul SoNoRo Musikland - editia a VI-a este programat in perioada 25 iulie - 4 august si va continua sa celebreze, prin intermediul muzicii clasice, patrimoniul cultural din orasele Brasov si Sighisoara, transmite Agerpres.Conform unui comunicat de presa al organizatorilor, vor fi promovate si cateva sate care fac parte din arealul Colinelor Transilvaniei - Cristian, ... citește toată știrea