Festivalul SoNoRo Musikland ajunge la a V-a editie. Publicul este invitat la 12 concerte in Brasov, Sighisoara si cateva sate din Colinele Transilvaniei.Cel mai tanar dintre proiectele asociatiei culturale SoNoRo, Festivalul SoNoRo Musikland, a ajuns in acest an la editia a V-a.Inspirat de istoria impresionanta a sasilor din Transilvania, festivalul este programat in perioada 14-23 iulie 2023 si va continua sa celebreze, prin intermediul muzicii clasice, patrimoniul cultural din orasele ... citeste toata stirea