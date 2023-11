In perioada 03-22 decembrie 2023, va avea loc in Municipiul Codlea "Festivalul Tolerantei si Promovarii Incluziunii Sociale", eveniment care face parte din cadrul Proiectului "O comunitate solida si responsabila" Cod SMIS 155943, un proiect cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa proritara: Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii.Primul eveniment din cadrul "Festivalului Tolerantei si ... citeste toata stirea