A VI-a editie a evenimentului "Ziua Pietrei" se va desfasura in acelasi cadru spectaculos: la Complexul Geologic Racos si in Castelul Sukosd-Bethlen.Vulcanul Racosului si peisajul spectaculos creat de acesta reprezinta tema editiei din acest an a Festivalului Ziua Pietrei, care va avea loc la Racos, in Geoparcul Carpaterra, in perioada 19-20 august."Ziua Pietrei" este un eveniment organizat de Asociatia Carpaterra. Festivalul pune accent pe abordari artistice relationate resurselor ... citeste toata stirea