"Festivalul Zupului" revine la Rasnov in acest an, dupa pauza din perioada pandemiei Covid. Sambata, 24 iunie, si duminica, 25 iunie, aroma traditionalei tocanite sasesti cu legume si slanina afumata, gatita la ceaun, va cuprinde Valea Carbunarii, acolo unde va avea loc si competita prin care va fi desemnat cel mai bun preparat.Vor fi doua zile de concurs cu probe impuse, dar si probe libere, in care participantii isi vor arata maiestria in a pregati cel mai bun zup."Acest fel de mancare se ... citeste toata stirea