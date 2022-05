Festivalului Filmului Francez la Brasov. Proiectii la Cinema Astra

Festivalul Filmului Francez, editia a 26-a, are loc intre 1 si 12 iunie 2022, la Bucuresti si in alte 10 orase din tara - Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Braila, Brasov, Constanta, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures. Proiectiile vor avea loc in cinematografe si in aer liber.Potrivit unui comunicat al organizatorilor Festivalului Filmului Francez, transmis Agerpres, proiectiile din cadrul festivalului vor avea loc in Cluj-Napoca (2 - 5 iunie - Cinema Victoria - Curtea Institutului ... citeste toata stirea