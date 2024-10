Festivalului Kurtoskalacs si targ de toamna, in weekend la Sfantu Gheorghe

Consolidarea brandului Esinutului Secuiesc si cresterea calitatii raman in continuare obiectivele Festivalului Kurtoskalacs, la care anul acesta se vor intrece 14 echipe pentru titlul de "Kurtoskalacs-ul anului in Esinutul Secuiesc". Pentru prima data se va coace un kurtos cu comori, iar 120 de mestesugari si producatori locali isi vor oferi produsele la Targul de Toamna, au anuntat organizatorii la conferinta de presa de vineri. In acest an, Festivalul Kurtoskalacs se va desfasura impreuna cu ... citește toată știrea