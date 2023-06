Incident socant petrecut marti dupa-amiaza in judetul Arges, acolo unde o mama si-a calcat din greseala fetita de numai 7 ani, cu masina.Accidentul cumplit s-a petrecut ieri dupa amiaza, in comuna Darmanesti, din judetul Arges. O copila de sapte ani a ajuns in stare critica la spital, dupa ce a fost lovita cu masina, chiar de mama ei.Primele date arata ca fetita a fost lovita in curtea unei case, de un autoturism la volanul careia se afla mama ei. Femeia a dat cu spatele si nu a observat ca ... citeste toata stirea