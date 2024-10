Fetita de 9 ani din Intorsura Buzaului, abuzata sexual de bunic

Un barbat din Intorsura Buzaului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce si-a agresat sexual nepoata in varsta de noua ani.Barbatul in varsta de de 61 de ani din Covasna, a fost arestat pentru abuzuri sexuale. Victima i-ar fi fost chiar nepoata de 9 ani. Copila ar fi fost victima lui de patru oriUn barbat de 61 de ani din din Intorsura Buzaului, judetul Covasna a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce si-a agresat sexual nepoata in varsta de noua ani. Procurorii il ... citește toată știrea