Fetita din Insulele Canare, ranita grav in accidentul de la Hula Bradului, salveaza mai multe vieti. Medicii i-au prelevat organele

Adolescenta de 15 ani din Insulele Canare, ranita grav in accidentul de pe DN1, de la Hula Bradului, a intrat in moarte clinica la Spitalul Judetean Sibiu, unde a fost internata in stare grava. Ea era singura supravietuitoare din masina, asta dupa ce parintii si sora ei decedasera la scurt timp dupa eveniment. Rudele fetei din Insulele Canare au decis sa salveze vietile altor oameni, astfel ca i-au fost prelevate organele, titreaza oradesibiu.ro.Fetita din Insulele Canare salveaza mai multe ... citeste toata stirea