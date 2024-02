Dr. Dragos Romanescu, medic primar chirurg, a vorbit despre rolul ficatului si modul in care acest organ reflecta starea noastra de sanatate, in cadrul unui interviu acordat DC Medical."Despre ficat as spune ca este un organ de o importanta vitala, un adevarat laborator al organismului, responsabil pentru peste 500 de functii. Si dintre acestea si enumera functia de veritabil filtru al toxinelor pe care apoi le excreta prin intermediul rinichilor, un adevarat procesator al substantelor din ... citeste toata stirea