Fiecare artist lasa o amprenta in Universul acesta. De vorba cu Oana Calcea - creatoare de zane din lana impaslita

Fiecare articol, fiecare interviu incepe cu povestea. acea poveste in care am cunoscut omul creativ din spatele unui brand, al unei idei, sau acel om care iubeste ceea ce face in domeniul lui.Anul 2020 a fost un an cu multe provocari pentru micii artizani din toata tara, daca nu chiar din toata lumea. Brusc in martie s-au oprit toate activitatile legate de targuri, ateliere creative, sezatori si orice intalnire intre oamenii talentati. Ne-am trezit inchisi in case, comunicand doar in mediul ... citeste toata stirea