Fiecare scoala va avea Comisie pentru mentorat didactic si formare in cariera didactica. Ce modificari mai sunt in ROFUIP 2022

Noul regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP 2022) urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial si va intra in vigoare de la 1 septembrie 2022. Deja s-a anuntat faptul ca din umatorul an scolar vor fi mai multe schimbari, precum o singura medie incheiata elevilor pe an pe disciplina, cu cel putin 3 note peste numarul alocat disciplinei, elevii nu vor mai fi exmatriculati in invatamantul obigatoriu.ROFUIP prevede si faptul ca in fiecare ... citeste toata stirea